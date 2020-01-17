黎龍興20歲時，大舅媽請他幫忙照顧珠寶行的生意，從此一頭栽進珠寶的世界，「我是因為有供餐才去上班，但大舅媽和大表哥帶我認識珠寶，還教我待人處事。」

大舅媽做生意的技巧，讓黎龍興佩服不已，「有次一位年輕小姐看中一枚10萬元的戒指，說晚上會有『朋友』來付錢，大舅媽認為這位客人，應該是歡場女子，就建議她挑5萬的戒指，這樣『朋友』比較容易接受，如果不喜歡的話，只要沒毀壞，店裡保證用7折價回收。」果然，這位小姐一聽就懂，同一枚戒指買賣了好幾次，還介紹朋友來。

（圖／黃威彬攝）

由於不懂珠寶設計，起先黎龍興只能死背設計圖，「像蒂芙尼（Tiffany）最著名的是六爪鑽戒，我就建議客人，可以買單鑽作同樣的鑲嵌處理，客人謝謝我幫他省下5、6萬，還說：『你講的和國際級設計師好像。』」

被客人肯定後，黎龍興開始對珠寶產生興趣，就在他遇上生命中第三位貴人、文化大學地質系教授吳舜田後，生命又出現了轉折，「教授鼓勵我去念地質系，從產地了解珠寶。」不愛念書的黎龍興，插班考上大學，2年就修完學分，升大三的暑假還去蒂芙尼應徵，主管開出5萬元高薪，讓黎龍興總算體驗到何謂「知識帶來自信」。

(中時電子報)