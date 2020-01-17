全球晶圓代工龍頭台積電本月16日召開法說會，公2019年第四季財務報告，合併營收約新台幣3,172.37億元，年增9.5％，並創單季營收歷史新高。其中，7奈米製程可說是這次台積電營收成長重要推手，超微（AMD）更是藉由台積電7奈米製程助攻，在CPU市場打擊對手英特爾(Intel)，如今有消息傳出，英特爾可能也會向台積電7奈米下單。

台積電第四季的7奈米製程出貨占晶圓銷售金額35%，比第三季的27%還要高出8個百分點，由此可見台積電7奈米受到各大客戶追捧的情況，台積電為了應付7奈米爆單情況，積極擴增產能。市場消息指出，2020上半年，台積電7奈米每月出貨將達11萬片，前5大客戶分別為蘋果、華為海思、高通、超微及聯發科。

隨著英特爾CPU供應短缺問題持續延燒，AMD積極推出Zen 3架構處理器搶市，採用台積電極紫外光（EUV）7+奈米製程，加上蘋果2020年轉進5奈米製程，AMD有望擠下蘋果，成為台積電7奈米第一大客戶。

據電子時報報導，台積電7奈米產能依然滿載，交貨期可能會維持6個月，到下半年狀況可能更吃緊，因為傳出英特爾也有可能向台積電下單。先前韓聯社就報導過，三星預料能拿下英特爾CPU外包訂單；不過，英特爾立馬闢謠，三星代工CPU的傳聞是錯誤的。

市場也認為，英特爾就算委外生產晶片，也不會將CPU等主力產品交出，不過，台積電也先前協助英特爾生產 SoFIA 系列手機 SoC 晶片，以及FPGA，還有蘋果iPhone搭載的英特爾基頻晶片，若要下單給台積電其他產品也不意外。

英特爾CPU缺貨狀況也比想像中嚴重，原本預期將在2020年第2季解決，外傳NB品牌廠可能提高AMD CPU比重，解決燃眉之急，這也使得AMD在2020年CPU市場比重再度提升。

(中時電子報)