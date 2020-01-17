中選會委今（17）日召開委員會議，會中審定通過並於同日公告第10屆立法委員選舉當選人名單，合計113人。

中選會表示，依公職人員選舉罷免法規定，第10屆立法委員選舉結果及當選人名單，應由該會審定並公告。審定通過名單如下：

（一） 直轄市、縣市選出者73人，名單如下（括弧內數字代表選舉區）：

1. 臺北市：吳思瑤(1)、何志偉(2)、蔣萬安(3)、

高嘉瑜(4)、林昶佐(5)、林奕華(6)、費鴻泰(7)、

賴士葆(8)

2. 新北市：洪孟楷(1)、林淑芬(2)、余天(3)、

吳秉叡(4)、蘇巧慧(5)、張宏陸(6)、羅致政(7)、

江永昌(8)、林德福(9)、吳琪銘(10)、羅明才(11)、賴品妤(12)

3. 桃園市：鄭運鵬(1)、黃世杰(2)、魯明哲(3)、

萬美玲(4)、呂玉玲(5)、趙正宇(6)

4. 臺中市：蔡其昌(1)、陳柏惟(2)、楊瓊瓔(3)、

張廖萬堅(4)、莊競程(5)、黃國書(6)、何欣純(7)、江啟臣(8)

5. 臺南市：賴惠員(1)、郭國文(2)、陳亭妃(3)、

林宜瑾(4)、林俊憲(5)、王定宇(6)

6. 高雄市：邱議瑩(1)、邱志偉(2)、劉世芳(3)、

林岱樺(4)、李昆澤(5)、趙天麟(6)、許智傑(7)、

賴瑞隆(8)

7. 新竹縣：林為洲(1)、林思銘(2)

8. 苗栗縣：陳超明(1)、徐志榮(2)

9. 彰化縣：陳秀寳(1)、黃秀芳(2)、謝衣鳯(3)、

陳素月(4)

10. 南投縣：馬文君(1)、許淑華(2)

11. 雲林縣：蘇治芬(1)、劉建國(2)

12. 嘉義縣：蔡易餘(1)、陳明文(2)

13. 屏東縣：鍾佳濱(1)、蘇震清(2)

14. 宜蘭縣：陳歐珀

15. 花蓮縣：傅崐萁

16. 臺東縣：劉櫂豪

17. 澎湖縣：楊曜

18. 基隆市：蔡適應

19. 新竹市：鄭正鈐

20. 嘉義市：王美惠

21. 金門縣：陳玉珍

22. 連江縣：陳雪生

（二） 原住民選出者6人，名單如下：

1. 平地原住民：鄭天財Sra．Kacaw、陳瑩、廖國棟 Sufin．Siluko

2. 山地原住民：高金素梅、孔文吉、伍麗華Saidhai．Tahovecahe

（三） 全國不分區及僑居國外國民選出者34人，名單如下：

1. 時代力量3人：

陳椒華（女）、邱顯智、王婉諭（女）

2. 中國國民黨13人：

曾銘宗、葉毓蘭（女）、李貴敏（女）、吳斯懷、

鄭麗文（女）、林文瑞、廖婉汝（女）、翁重鈞、

吳怡玎（女）、陳以信、張育美（女）、李德維、

溫玉霞（女）

3. 民主進步黨13人：

吳玉琴（女）、洪申翰、范雲（女）、羅美玲（女）、

邱泰源、周春米（女）、游錫堃、柯建銘、

管碧玲（女）、莊瑞雄、沈發惠、林楚茵（女）、

湯蕙禎（女）

4. 台灣民眾黨5人：

賴香伶（女）、張其祿、高虹安（女）、邱臣遠、

蔡壁如（女）

(中時 )