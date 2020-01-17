大學畢業後，黎龍興回到大舅媽的珠寶店工作，直到1998年、36歲時才決定創業，「太太說，反正家裡還有她的薪水，鼓勵我去試試看。」他拿出存款30萬元，先找好買主，才飛到泰國進貨。累積了一些資本後，黎龍興在台中市向上市場旁開店，「前3年幾乎沒有生意，因為停車不方便，台中人個性又保守，要看一家店『撐很久』才敢進去買。」後來黎龍興開第二家店，便選在飯店附近，不但好停車，還能吸引觀光客。

談到做生意，黎龍興說他有「三本」：本人、本錢及本行，其中「人」才是關鍵。問他「員工都待很久嗎？」他立刻回答：「每個都不想走。」一旁幫忙的鑑定師賴俊名聽了直點頭，兩人已配合10多年，他很欣賞黎龍興願意費心了解員工的家庭狀況。

多年來黎龍興一直是寶物鑑定節目指定的珠寶鑑定師。左起：黎龍興、曾治豪、白冰冰、陳斐娟（圖／黎龍興提供）

創業隔年，黎龍興在台中珠寶學會理事長邀請下，開始擔任珠寶學講師，「可能因為我念地質學，又有GIA證書，在業界服務十幾年，去過十三個珠寶產銷地，算是少數從珠寶產地到末端銷售都能分享的老師。」2013年寶物鑑定節目《女人要有錢》開播，黎龍興被邀請上節目鑑定珠寶的真假及價值，知名度跟著大開。

(中時電子報)