內門區長陳景星探視獨居老人並發放物資 17:552020/01/17 中時 林雅惠 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 內門區長陳景星（左三）探視轄區獨居老人，贈送紅包及物資，協助她平安過好年。（內門區公所提供／林雅惠高雄傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市內門區公所結合高雄市南勝聖母慈善會，於17日慰訪獨居長者並致贈外套、衛生衣及春節慰問金等，區長陳景星也轉達高雄市長韓國瑜關心之意並提醒長者要注意保暖。 陳景星表示，當地滿65歲長輩約22％，膝下無子女的獨居長者也有10多位，此次發放對象約計50人。 區公所除持續推動設立社區關懷據點及長照據點外，也透過走動式服務，主動發掘里內弱勢對象即時伸援，以強化社會安全網功能，慈善團體與區公所在農曆年前到宅訪視，讓長輩們備感溫馨幸福。 (中時 ) #長者 #區公所 #獨居 #陳景星 #高雄 也許您會感興趣 推薦閱讀 拚政績！韓國瑜銷假回高雄市府上班 08:292020/01/13 政治 基隆仁愛之家寒冬圍爐 現場溫暖溢出 15:222020/01/13 生活 慶祝韓回高雄！「小商人」今晚發雞排 王瑞德捐千碗魯肉飯 11:122020/01/14 政治 基隆》貢寮宮廟寒冬送暖 居民暖心 18:392020/01/14 社會 等公車更有效率 市議員爭取建置智慧站牌 18:462020/01/14 生活 南投警分局與興霖食品攜手送暖 關懷獨居長者 19:422020/01/14 社會 108年高雄農產品外銷 成績亮麗 04:102020/01/15 產業特刊 高雄工廠大火 命理師曝「罷韓」玄機 10:262020/01/16 政治 韓國瑜回高雄第四天 出門時間提早了！ 11:142020/01/16 政治 罷韓最新民調 網看數據嚇死人 10:472020/01/17 政治 生活熱門新聞 買好市多「神物」爽用7年 網驚喊：有天理嗎 - 生活 升級冷氣團！年前這兩天最冷11°C - 生活 低溫特報！周末都受影響 最低溫恐低破10度 - 生活 陳慶士8篇論文造假案 中研院今發表嚴懲聲明 - 生活 - 旺報 爸媽票投小英...選後秒變失業人士 原因曝光網友戰翻 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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