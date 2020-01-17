高雄市內門區公所結合高雄市南勝聖母慈善會，於17日慰訪獨居長者並致贈外套、衛生衣及春節慰問金等，區長陳景星也轉達高雄市長韓國瑜關心之意並提醒長者要注意保暖。

陳景星表示，當地滿65歲長輩約22％，膝下無子女的獨居長者也有10多位，此次發放對象約計50人。

區公所除持續推動設立社區關懷據點及長照據點外，也透過走動式服務，主動發掘里內弱勢對象即時伸援，以強化社會安全網功能，慈善團體與區公所在農曆年前到宅訪視，讓長輩們備感溫馨幸福。

(中時 )