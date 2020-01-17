姚女等9人赴以色列、約旦旅遊受氣，17日到旅行社抗議，巨匠旅遊江姓協理向團員鞠躬致歉，不過仍以協商結果出爐前不便說明。（黃國峰攝）

姚姓女子等18人因去年參加巨匠旅遊的以色列約旦12天旅遊受氣，17日其中9人指控巨匠旅遊廣告不實，說住星空屋，卻是泛黃帳篷，吃「蒼蠅」餐，團員體驗死海漂浮，卻溺水，指近12萬的團費卻是這樣的品質。巨匠旅遊江姓協理指出，姚女等反應的問題，已2次回覆，雙方預計2月初在中市法制局協商，在那之前，不便對外說明。

姚女等9人17日前往巨匠旅遊在台中惠中路的公司樓下舉牌抗議，高喊「枉顧消費者權益，巨匠旅遊廣告不實！」巨匠旅遊江姓協理出面道歉，表示在法制局的協商完成前，不便對外說明，此舉引起團員不滿，激動地說「是我眼睛不好，選到這家旅行社，我向你道歉」「之前態度很差，現在媒體出現了才要來道歉」等等，江姓協理表示能感同身受，並再多次鞠躬表示歉意。

姚女表示，團員抵達旅行社所宣傳的星空屋，卻只是12個在沙漠的帳篷屋，屋內床單、枕頭、被套都像使用過沒更換，牆壁有泛黃的污漬、電燈不亮，而且領隊沒發房門鑰匙就烙跑，經抗議才知道領隊自己去住正常版的星空屋，指出「星空屋數量不足」必須「喬出」他處星空屋供住宿。

姚女說，領隊帶去的餐廳衛生條件也差，至少有3天的餐廳，蒼蠅飛滿天，連食物上也停滿蒼蠅，團員需一邊吃飯一邊趕蒼蠅，至少有8名團員因為吃了這樣的食物而上吐下瀉，而最悲慘的是她在體驗死海漂浮時差點溺水，救生員未積極下水協助，自行拉繩索到岸邊，救生員才來拉她，但卻未完全拉上岸就放手，讓她隨即沈入海裡，喝下、嗆下大量海水，載浮載沉二次才被同學拉起來送飯店醫務室急救，事發後還被領隊酸「不會游泳還游那麼深很麻煩耶！」

巨匠旅遊台中分公司江協理代表公司致歉後表示，之前有二次回覆，但旅客不接受提出的賠償金額，雙方預計2月初在台中市法制局再次協商，在協商結果出爐前，不便說明處理方式。

台中市政府法制局消保官康馨壬說明，該案預計2月初將在法制局協商，提醒民眾參加旅遊行程，應保留廣告傳單與相關資料，對住宿、餐飲或行程安排有疑問時，應詢問清楚並在契約載明；出國後若行程不符或品質有落差，應拍照或錄影存證，以確保自身權益。

(中時 )