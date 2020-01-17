看好「大換小、舊換新」的換屋買盤是市場供給缺口，京懋建設近年以「減房哲學」，推出大坪數、少房數產品銷售不錯，京懋建設執行長范秉豐表示，今年京懋推案減房哲學再進化，包括推出中路二期、青埔三、四期，合計總銷逾百億的新案，其中青埔四期因有老街溪河岸景觀、百坪規畫，售價桃戰每坪40萬。

范秉豐表示，土地成本上揚、缺工問題導致工程成本提高，整個環境對建築業並不利，尤其市場M型化下，桃園個案售價價差拉得更大，建築業作出差異化更形重要，而目前經濟能力最強的普遍是四、五年級生，這個世代的族群換屋需求不少是是從百坪換至60、70坪、透天換至大樓，以及購置給小孩，使得中大坪數、只需二房的需求不少。

范秉豐表示，因此，京懋今年推案將過去的「減房哲學」更極緻發揮，在餐廚配備等級及開放空間聯結、房間空間效能上均大幅提高。

京懋建設推案鎖定中路及青埔二大重劃區，擁有中路最大4,000多坪基地推案，其中「京懋一號」鎖售率逾六成，緊接著年後在旁側2,300坪基地，將推出總銷53億元的中路二期，規畫75～85坪產品，售價每坪37萬～38萬元，3月動工。

此外過去青埔「華爾道夫一、二期」推案成功的經驗，也將在青埔重劃區推出二件總銷約52億元的三、四期個案，其中三期產品鄰近桃園高鐵中心商業區和即將完工營運的IKEA青埔旗鑑店，將以50～70坪二房產品，鎖定比市區更多的中大坪數需求的二房客群；鄰近青塘園、擁有老街溪河岸景觀的基地，更將規畫百坪產品，房價將挑戰4字頭大關。

(工商 )