史上規模最大合宜宅「日勝幸福站」2樓以上住宅4,455戶自2018年底全區交屋完畢後，一樓店面也陸續交屋，隨著日勝幸福站入住率提高，及一樓指標性店王全聯、統一複合式商店Big 7進駐開業後，社區整體商圈氣勢已逐步形成，一樓店面售價已站穩每坪80萬、辦公室行情每坪售價也近60萬，衝區域新高價。

緊接著再拿出24戶一樓店面，將「海選」20～45歲新創年輕人，企畫書入選者可獲得提供第一年免費第二年半價的租金優惠。

今年更將規畫一系列主題市集活動、活絡社區經濟，將有益支撐並拉抬一樓店辦置產戶未來投報率，長線展望將不看淡。

為推升日勝幸福站一樓商家營業效益，日勝生集團自今年起，將由旗下日勝文教基金會，與有豐富舉辦市集經驗的「第三次創業」公司在日勝幸福站聯手打造「曙光市集GoldenSUN Marketplace」，引進全新戶外街攤美學，並以小農、文創、節慶三種不同型態為主題的常態市集活動，熱度將一路延續到2020年10月底。

(工商 )