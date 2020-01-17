Google今日（1/17）宣布Google台灣董事總經理簡立峰（Lee-Feng Chien）博士將於1月31日退休。

簡立峰於2006年加入Google，成為Google在台灣的第一號員工，他在任內除了督導重要的研發工程專案外，也負責Google在台灣營運的拓展與規劃。在簡立峰於Google服務的近14年裡，Google台灣已成長至超過兩千名員工的大型全球研發樞紐，並持續在台灣招聘更多人才。

在此期間，簡立峰協助推動Google在台灣的多項重大投資與發展，包括 Chrome OS、Android、硬體在台研發基地的設立、Google台灣資料中心的設置以及幫助台灣培育人才、活絡產業經濟的「Google 智慧台灣計畫」。此外，他也負責指導Google台灣暨香港工程研究所，並協助督導Google北京的研發專案。

簡立峰博士出生在台灣，於1991年獲得國立臺灣大學電腦科學博士學位。1997 年獲頒ACM台灣分會（Association for Computing Machinery；電腦協會）首屆李國鼎青年研究獎，以表彰他對中文資訊檢索技術的貢獻。

在加入Google之前，簡立峰博士自1993年起，即任職於中央研究院資訊科學研究所，曾擔任研究員及副所長。1993年起與台大電機系李琳山教授共同發表金聲系列國語語音聽寫機，為國際上最早成功開發出中文語音辨認系統團隊之一。1995年發展智慧型中文檢索系統Csmart，成為首位在ACM SIGIR發表搜尋技術論文的華人。

1999年，李開復博士創立微軟中國研究院（現為微軟亞洲研究院），簡立峰受邀擔任中文語言語音處理技術顧問，指導過眾多中國大陸頂尖軟體人才。2002 年起與台灣大學資管系合聘為專任教授，培育過不少台灣優秀青年，其中有多人目前任教於國內著名大學，並於國際重要搜尋引擎公司擔任重要技術專家。

簡立峰自2003年起擔任數位典藏國家型計畫技術分項主持人，對台灣數位典藏發展投入甚深，已發表超過100篇技術論文，他在國際資訊檢索與中文處理領域相當受到肯定，簡博士亦是亞洲資訊檢索會議發起人之一，美國電腦學會亞洲語言處理期刊創刊編輯，語言處理主要學術會議—人類語言科技國際會議2005年大會共同主席。

簡立峰自2016年起即出任行政院科技會報委員，並為經濟部、科技部、國發會、交通部等部會提供經常性諮詢。且於2012年參與了台灣網路暨電子商務產業發展協會（TiEA）的創立，並出任副理事長一職，現為榮譽副理事長。也曾多次擔任AAMA台北搖籃計畫，輔導台灣的新創公司成長。

因應簡立峰的退休，即日起Google台灣的營運將轉為多位主管制（Multiple Site Lead Model），他們將共同負責Google在台灣的整體營運規劃、進行重要決策。目前Google在台灣的6個城市均設有辦公室，營運範圍包括了多項重要全球性產品的研發或業務，如Pixel 手機、Nest、Chrome OS、Android、雲端、晶片、YouTube、Google Play等，以及Google設立於台灣的全球資料中心。

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(中時電子報)