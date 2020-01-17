連江縣南竿、北竿機場聯合候補系統啟用，新增線上查詢功能，候補旅客可使用電腦或手機登錄查詢候補進度。（葉書宏攝）

旅遊更便利！連江縣南竿、北竿機場聯合候補系統正式啟用，新增線上查詢功能，候補旅客只要使用電腦或手機登錄南竿航空站、北竿航空站，即可查詢候補進度，省時又方便，另外，松山機場聯合候補系統也已啟用，民眾可多加利用。

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