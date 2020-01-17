南竿、北竿機場聯合候補系統啟用 新增線上查詢功能 17:532020/01/17 中時 葉書宏 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 連江縣南竿、北竿機場聯合候補系統啟用，新增線上查詢功能，候補旅客可使用電腦或手機登錄查詢候補進度。（葉書宏攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 連江縣南竿、北竿機場聯合候補系統啟用，新增線上查詢功能，候補旅客可使用電腦或手機登錄查詢候補進度。（葉書宏攝） 旅遊更便利！連江縣南竿、北竿機場聯合候補系統正式啟用，新增線上查詢功能，候補旅客只要使用電腦或手機登錄南竿航空站、北竿航空站，即可查詢候補進度，省時又方便，另外，松山機場聯合候補系統也已啟用，民眾可多加利用。 (中時 ) #候補 #查詢 #系統 #機場 #南竿 也許您會感興趣 推薦閱讀 強化資安、保護客戶資料 因應開放銀行 行庫拚系統更新 04:102020/01/13 金融．稅務 蘇花改交通控制工程系統上路 大同智慧系統整合 寫新里程碑 04:102020/01/13 投資理財 塔爾火山恐爆發 馬尼拉機場暫關閉直至另行通知 07:202020/01/13 國際 上銀旗下上銀及大銀微 今年營運優於去年 21:212020/01/14 財經 兆豐銀快閃優惠 機場接送限量2千趟 04:102020/01/15 投資理財 年節機場湧人潮塞爆 建議搭大眾運輸並提早報到 10:072020/01/15 生活 工研院進軍INTERNEPCON JAPAN 2020 秀先進「電力電子次系統方案」 09:402020/01/15 財經 海軍士官非法查詢機密人事資料 遭起訴 13:592020/01/15 社會 連接廣州白雲機場、港珠澳大橋口岸的「空港快線」開通 21:082020/01/15 兩岸 封鎖近3年正式解禁 土耳其終於可查詢維基百科 08:302020/01/16 國際 生活熱門新聞 買好市多「神物」爽用7年 網驚喊：有天理嗎 - 生活 升級冷氣團！年前這兩天最冷11°C - 生活 爸媽票投小英...選後秒變失業人士 原因曝光網友戰翻 - 生活 春節天氣曝光！彭啟明：除夕後恐變天 - 生活 陳慶士8篇論文造假案 中研院今發表嚴懲聲明 - 生活 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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