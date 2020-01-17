嘉義市長黃敏惠（左）關懷保康老人長期照顧中心，向長輩們拜早年。（廖素慧攝）

嘉義市長黃敏惠與「可愛咕嘰鼠」家族的賀歲看板，在嘉義願景館向大家拜年。（廖素慧攝）

金鼠年春節來了，嘉義市長黃敏惠與「可愛咕嘰鼠」家族的賀歲看板掛在各景點及交通要道處，喜氣洋洋，此外，17日黃敏惠到安養機構探視長輩拜早年，致贈嘉義市12家社福機構每家2萬元春節慰問金。

市府與民眾迎接2020金鼠年，由知名藝術家SMART設計「可愛咕嘰鼠」家族，製作黃敏惠市長與「可愛咕嘰鼠」家族賀年的看板，俏皮討喜，豎立在嘉義市政府、嘉義公園、嘉義車站願景館、高鐵大道等各處向大家拜年，醒目吸睛。

黃敏惠探視財團法人嘉義市私立保康社會福利慈善事業基金會附設嘉義市私立保康老人長期照顧中心、財團法人雙福社會福利慈善事業基金會附設晨光智能發展中心，贈送春節慰問金，向長輩們拜早年，和長輩們一同做暖身操，活動筋骨。

黃敏惠也關懷晨光智能發展中心的慢飛天使，小朋友表演趕走年獸、迎接新年的年節鞭炮歌舞，玩吉祥話大冒險遊戲，歡欣鼓舞向市長拜年。

黃敏惠表示，感謝保康中心用心照顧陪伴長輩，長輩一輩子為社會和家庭做出貢獻，年老了換大家來照顧他們，長輩們健康、心情好，晚輩就能安心工作，希望長輩健康呷百二，此外，慢飛孩子是爸爸媽媽的小寶貝，需要更多鼓勵與教育機會，感謝老師們的指導與陪伴，開發孩子們的潛能。

(中時 )