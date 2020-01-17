2020總統大選日前落幕，在選前表態力挺韓國瑜的命理師詹惟中，今（17）日上華視《女王當家》節目錄影，被問到大選結果，他笑回：「我沒講過要退出命理界，因為我本身就不是什麼界嘛！我只是諧星，我不會算命、看風水，大家開心就好，要是一起愛台灣。」

詹惟中再三強調自己不分黨派藍綠，對於曾預言韓國瑜會贏超過60萬票，選舉結果出爐他卻慘遭網友酸言酸語，他也低調表示：「 被罵幾句又有什麼關係 、說我不準也不重要，我自己講話也太直，跟大家道個歉，跟所有看我不順眼的道個歉！」更透露自己和綠營高層同樣關係密切，是同學也是好友，「現在我連蔡英文貼圖都下載。」但被問到近期會否再碰政治？他直說：「 雞皮疙瘩掉滿地。」立刻回絕。

而他更表示選後自己粉專按讚數暴增，廣告代言又多了4支，至於過年期間，則會帶著女兒、離婚6年的前妻一同去紐西蘭玩10天。回歸命理本業，詹惟中表示，今年是金鼠年，像是金色、白色的開運小物，或金屬相關的，都會帶來好運， 而藍、紫、黑色飾品、眼影，包括首飾皮包，都能為運勢加分。

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(中時電子報)