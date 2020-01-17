儘管一再在節目中教人如何買珠寶不被騙，但黎龍興坦言，自己也有被騙的經驗，「我曾去大陸買橄欖石，賣方開價1克拉2000元，我只肯出500元，雙方一直討價還價，直到晚上天色灰暗，才以800元成交，回旅館打開來看，才發現是假的。」他說，買任何高價物品，都要非常謹慎，絕不能讓商品離開視線，更要一再確認。

「我也買過股票，最後慘賠收場，之後就只碰珠寶。」黎龍興分享自己的理財術，通貨膨脹時，錢不是用來買房地產，就是投資自己懂的東西。他也提醒想投資珠寶生意的人，「千萬別說什麼『賣不出去就自己留著』這種話，人又不是『聖誕樹』，掛一堆叮叮噹噹的幹什麼！」

「全世界的珠寶都有同樣的問題，就是『易買難賣』，像我開設的『寶華當舖』，不對一般大眾開放，只和同業進貨，一次就是2、300件，風險就是怕『收錯』。」黎龍興店裡的珠寶，以斯里蘭卡的彩色寶石、大陸廣州的翡翠、日本及香港的二手珠寶為主。

上課前黎龍興總是做足準備，讓台下學生能吸收更多知識。（圖／黎龍興提供）

目前台灣珠寶市場流通價值約4000億元，但黎龍興表示：「以色列沒有寶石，卻是世界寶石聚點和珠寶批發國；香港沒有玉石礦產，也是珠寶首飾生產中心，台灣進步空間還很大。」

從事珠寶業37年的黎龍興，從產地、顧客到鑑定，總有說不完的故事。（圖／黃威彬攝）

「我太太退休後也通過鑑定師資格，兒子文化大學地質系畢業，和女兒一起當『學徒』。」以「珠寶經營學家」自詡的黎龍興，也將珠寶知識當成了傳家寶。

(中時電子報)