或許因為自我保護、謹慎行事，或一些工作上的需求，對不少人來說手機通話錄音是滿需要的功能。然而，在Android 9之後，Google就封殺了這項功能，當前僅有部分採用Android系統但是自行開發UI的OEM廠商中，仍保有這項功能。根據代碼挖掘的結果，Google近期似乎有考慮將通話錄音功能重新納入，或許在Android 11當中也有機會看見！

XDA論壇發現，通話錄音功能即將被加入在Google Pixel系列手機、Android One手機以及歐洲所販售的小米手機中。根據APK（Android App安裝檔）代碼挖掘，Google有意將通話錄音API重新納入，在手機中內建通話錄音功能，不需要透過額外的App即可辦到。不過雖然挖掘到相關訊息，目前他們還沒有看見實際功能的截圖。雖然目前無法確認，上述的功能何時會推出，但傳聞指出Google可能在今年的Google I/O中發表，並有機會將此內建在Android 11當中。

目前在iOS平台中，是無法使用通話錄音的功能，相關應用程式也無法在App Store中下載得到。若需要，僅能透過越獄的方式取得更高的系統權限，並下載非通過蘋果官方審核的App來擁有這類功能。蘋果目前不開放通話錄音功能，無非與他們維護用戶隱私目標有關，雖然可能對於部分用戶帶來不便，卻較不會引發爭議。Google若是將通話錄音功能加入在特定手機中，或者整合到Android 11中，在如今消費者對於隱私更為重視的時代，會不會引起反彈值得持續觀察。

(中時電子報)