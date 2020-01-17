富貴中華

買房子還幫你配眼鏡？！這麼另類的服務，就是要你看清楚再買！在新莊深耕超過30年的河成建設，在飽和地段另闢新局，於中華路上建立「富貴中華」擁有生活機能與交通之便在房市上掀起熱議。一推出就廣受在地客的喜愛，熱銷至今僅存的壓軸精華戶，讓民眾趨之若鶩。

新莊廟街為新莊早期發展核心，近期副都心與頭前兩大重畫區的興建讓新莊有更多元的市場發展，加上捷運三環三線、新莊捷運站與新莊體育園區讓舊市區生活機能與交通便利程度更加強大，是民眾的換屋首選地段！河成建設因了解在地需求，且在乎住戶安全，因新莊地質關係，建材以SRC鋼骨及美日雙制震的規格，於中華路上建立的千坪基地社區，距離新莊捷運站緊200公尺的「富貴中華」，提供更優質的機會，讓民眾能入手在地豪宅。

「嫌貨才是買貨人？」對此說法弘璽地產總經理蕭弘楷表示，如今「嫌貨不再是買貨人，識貨才能買到收穫！」更提及，「富貴中華」選用另類的行銷手法，「買房配眼鏡」，讓購屋客在等待客製眼鏡製成的同時，仔細看清楚合約內容。蕭總經理分享已購客交屋後的心情，表示客戶在等待期間完全信賴，因為無論在居住品質、地段以及價值與投資面向的價值評估都完全認同！也呼籲把握現在僅存的壓軸戶。

目前精華戶多在56-60坪數之間，能做3-4房規劃的精華戶，希望民眾能藉由客製化眼鏡「看到好房子，戴上好眼鏡，住在好地段，住屋價值再翻倍」。更提及，接下來將與由金城武主演的電影《喜歡你》當中，知名英國眼鏡品牌，獨家客製眼鏡，送給欣賞「富貴中華」的購屋客。2020年中也將有以小坪數作為規劃的新物件推出。看準新莊地段的民眾不妨能親自前往賞屋。

富貴中華

電話：02-8993-8899

地址：新北市新莊區中華路一段26巷1號

(中時電子報)