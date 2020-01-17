嘉義市長黃敏惠（左）視察嘉義轉運站疏運旅客的情形，並請大家多利用多搭大眾運輸系統。（廖素慧攝）

嘉義市政府消保官檢查客運車上的消防裝備。（廖素慧攝）

春節連續假期將至，嘉義市政府推出即日起至3月1日止，持悠遊卡、一卡通等電子票證，免費搭乘市區公車1路、7路及66路公車，市長黃敏惠請民眾多加利用，玩得更順暢、不卡卡，還能減少空汙。

黃敏惠17日率市府團隊視察嘉義火車站、轉運中心春節疏運交通的工作，並慰問大眾運輸業的工作人員，包括和欣客運、國光客運、阿羅哈客運、統聯客運及台中客運、嘉義縣公車處、嘉義客運業者及計程車司機們，犧牲假期，疏運旅客返鄉團圓。

市府消保官、公路總局技術人員、警察局及交通處等官員，現場抽查大客車，確認車輛配備及人員均符合規定，以期保障旅客乘車安全。

黃敏惠表示，市府積極推動大眾運輸，2019年市區公車運量比2018年大幅長成70％，今年會更努力推廣，預計3月推出電動公車，擴大公車服務範圍，也要打造無汙染的綠色運輸環境。

黃敏惠說，春節連續假期有大量返鄉人潮及觀光旅客，即日起至3月1日止，市府持續推出持悠遊卡、一卡通等電子票證可免費搭乘市區1路、66路、7路公車，歡迎民眾多多使用。

市區66路台灣好行「光林我嘉線」是觀光路線，停靠嘉樂福觀光夜市、後火車站、北香湖公園、秀泰影城、嘉義火車站、三越遠東商圈、文化路口、城隍廟、檜意森活村、獄政博物館、嘉義公園、228紀念館、大雅路商圈及蘭潭風景區。

(中時 )