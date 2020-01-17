位於新北市永和的世界宗教博物館1月18日下午1時30分將舉辦「喜過春節寫春聯」活動。（世界宗教博物館提供／葉書宏新北傳真）

位於新北市永和的世界宗教博物館1月18日下午1時30分將舉辦「喜過春節寫春聯」活動。（世界宗教博物館提供／葉書宏新北傳真）

迎新春賀鼠年，知己知「筆」寫春聯！位於新北市永和的世界宗教博物館1月18日下午1時30分將舉辦「喜過春節寫春聯」活動，邀請台灣藝術大學美術系助理教授鄭治桂，分享寫春聯的歷史典故，並和大家一起寫春聯，遊藝於文字和吉祥語句之中。

一方好墨、一支毛筆，筆墨紙硯造就虛實變化的黑白境界，農曆新年即將來臨，除舊佈新、貼春聯是家家戶戶喜慶的習俗，宗博館教育推廣組專員張聖涵表示，適逢2020新年。

宗博館規劃一系列有趣的書法講座與活動包括：毛筆系列主題講座， 2月9日、2月23日分別邀請正大筆莊負責人、製筆達人陳景聰分享毛筆的製作過程；清華大學藝術與設計學系助理教授張國英，帶領大家認識毛筆歷史及不同毛筆的適性；此外，2月16日邀請前東海大學美術系助理教授陳永模，分享書法在日常生活的運用。

3月7日還有筆墨賞藝小旅行，參觀宗博館三檔書法特展，紙博物館親手製紙、大有製墨認識墨條的製作、參訪製筆世家文山社古法製筆；，3月22日也邀請篆刻家柳炎辰老師分享篆刻美學。

世界宗教博物館秉持創辦人、靈鷲山開山住持心道法師「愛與和平」開館理念，目前也同步推出籌備4年的3檔「愛與和平兩岸書法交流展」、「千年摩崖·刻經碑拓」、「漢字記憶空間」特展，展期至明年4月12日，其中「愛與和平兩岸書法交流特展」集結兩岸24位書家119件作品，走一趟宗博館，可一次賞遍兩岸老中青三代書家精彩作品，及遠至山東而來的千年摩崖碑拓作品，還有漢字記憶空間的雕版拓印體驗，歡迎來宗博館共賞書法藝術！

(中時 )