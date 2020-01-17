南投分會準備75份年菜，總共是5菜1湯，將在春節前夕送到馨生人手中，讓他們能夠感受到溫暖關懷。（張晉銘攝）

現場還準備年菜禮盒、春節關懷禮金、紫南宮錢母、日曆和月曆等禮品，要讓馨生人帶回家。（張晉銘攝）

犯罪被害人保護協會南投分會結合公部門與民間單位的力量，17日中午在埔里鎮金都餐廳舉辦「圍爐送暖-迎向馨生」關懷活動，總計邀請38戶、100名被害家庭成員，除表達關懷之意與了解近況，也讓大家提前圍爐享用年菜，另外還準備75份年菜送給馨生人。

活動開場由金都餐廳與各單位長官，親自動手製作年菜，當天邀請38戶因他人犯罪行為，造成被害人死亡或重傷的被害人家庭成員，共計100人到場，並由長官們陪同吃圍爐餐，除了表達關心之意，也了解近期的生活情況。現場還準備春節關懷禮金、紫南宮錢母、日曆和月曆等禮品，要讓馨生人帶回家。

除此之外，南投分會還請金都餐廳準備75份年菜，分別是生龍活虎燉雞湯、紅燒時魚、佛跳牆、古早味米糕、紹興滷蹄膀、步步高升年糕等5菜1湯，將在春節前夕送到馨生人家中，讓他們感受到溫暖關懷。

法務部政務次長蔡碧仲表示，每年農曆年前都會舉辦圍爐活動，邀請他們回來齊聚一堂，並盡其所能給予幫助，讓馨生人的內心得以平復。

南投地方檢察署檢察長毛有增指出，希望藉由本次活動，展現社會各界對被害人與其家屬的關懷心意，並準備豐富的菜色，讓他們提前感受到過年的氣息，另外對於無法親自出席的37戶家庭，將在除夕之前由志工親自將物品送達家中。

(中時 )