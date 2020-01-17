南投市新建投139丙線第1期工程通車後，第2期工程即將動工，延伸到旺來產業園區，工程經費約6.5億元，預計今年6月完成都市計畫變更，9月完成工程招標，年底前完成用地取得，並於2021年底完工。

南投縣工務處長陳錫梧，在南投市嘉和里活動中心，舉行「139丙線1K＋740~3K＋220道路新建工程」說明會，向徵收地地主說明工程內容，並承諾會將民眾意見納入規畫設計；縣議員張維華、張嘉哲、曾振炎、賴燕雪、陳昭煜都出席關切。

陳錫梧表示，139丙線自南崗工業區起至省道台3線，共分為3期工程，第1期1.6公里已於日前開通，第2期工程約1.48公里，將從139線及139丙線銜接處通往旺來園區，道路寬22公尺，規畫雙向4車道，採景觀式中央分隔島，種植喬木綠化，兩側設置公共設施及綠化；未來，第3期工程將通往省道台3線，紓解南崗工業區及旺來園區上下班車潮。

第2期工程使用土地多為果園、旱作、林地，並行經三興、三塊厝及嘉興排水系統及同源圳，為了解民意，傾聽民眾心聲，縣府施工前，針對可行性評估、綜合規畫、環境影響評估，共將召開至少4次說明會及公聽會。

(中時 )