類風濕性關節炎患者在傳統治療上需長期服用或施打類固醇治療，容易造成滿臉痘痘與月亮臉，對愛美的年輕女患者來說是困難抉擇，有些患者寧願忍受痛苦也不願服藥，安南醫院風濕免疫過敏科主任林理信認為，新型的生物製劑治療效果佳，缺點是自費價格偏高。

36歲的許小姐在20歲時因為類風濕關節炎發病，痛到手腕無法轉動，就診後被診斷是單純的關節炎，只能服用傳統類固醇，吃藥的副作用換來滿臉痘痘加上胖胖臉，轉而尋求中醫治療。

經過3年遍尋不著良醫，許小姐受不了病痛折磨，找上當時還在成大醫院看診的林理信，經過Ｘ光檢查，一周就確診是類風濕性關節炎，手腕的骨頭都被病毒侵蝕。

當時正好生物製劑問世，可免除服用類固醇藥物副作用困擾，新的生物製劑需在傳統藥物治療3至6個月無效後，才有健保給付，否則每月直接施打約自費3萬元。

正值青春年華的許小姐不願再讓外貌變醜，決定使用新藥物，3個月就控制病情，手腕關節上的發炎情況明顯消退。

林理信表示，健保局嚴格審核健保給付生物製劑，台灣約僅1成類風濕關節炎患者可獲得申請，不少患者為了減少類固醇的副作用，選擇自費服用生物製劑，其中不乏年女患者。

林理信提醒，類風濕關節炎屬自體免疫性疾病，患者如果要吃保健食品，只要有標示「免疫」兩字就勿食用，以免打亂免疫系統。

(中時 )