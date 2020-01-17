春節至和平島公園等地旅遊，農曆初一還可憑發票還可兌換限量福袋。（基隆市府提供／許家寧基隆傳真）

正濱漁港彩色屋、阿根納造船廠，都是熱門網美打卡路線。（基隆市府提供／許家寧基隆傳真）

農曆春節將近，基隆市串聯近年熱門亮點，規畫4條走春旅遊路線，包括知性祈福、佛系、網美打卡及在地美食之旅，民眾可暢遊基隆百年宮廟參拜祈福，25日農曆初一走春民眾，憑消費收據還可至東、西岸旅遊服務中心兌換限量「基隆好運福袋」。

觀光及城市行銷處長曾姿雯指出，今年市府推出「東岸知性祈福路線」、「西岸佛系路線」、「網美打卡路線」及「在地美食路線」，有寬闊的山海風情、歷史古蹟及多元的特色美食，非常適合春節連假闔家大小來一趟基隆小旅行。

曾姿雯指出，無論是到百年廟宇慶安宮、城隍廟、奠濟宮祈福，還是到最火紅的打卡熱門景點正濱漁港、潮境公園，甚至到老饕們最愛的廟口夜市、仁愛市場、孝三路美食街，還有老基隆必推融合經典福州口味的「流浪頭」沙茶咖哩牛肉麵料理。

在地業者也推出限定優惠活動，陽明海洋文化藝術館購票買一送一並送咖啡1杯、和平島公園遊伴手禮消費888元以上還可參加戳戳樂活動，消費滿3000元再加碼贈送「全區深度環境解說行程」兌換券2張、國立海科館則有紅包快閃、迎春市集等活動。

歡慶金鼠年，基隆市東、西岸旅遊服務中心春節不打烊，每日限量100份「扭蛋雨衣」，民眾至旅服中心出示臉書「基隆旅遊網」按讚畫面即可領取乙份，同時加碼推出限量60份「基隆好運福袋」，25日下午2點起憑上述三處景點消費發票兌換，換完為止。

(中時 )