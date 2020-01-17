海科館「鯊魚學院」可看到活體鯊魚和標本。（國立海科館提供／許家寧基隆傳真）

海科館追鯊任務，以AR實境讓小朋友擔任海洋探險家認識海洋生態。（國立海科館提供／許家寧基隆傳真）

國立海科館與國家地理雜誌合作，首度將鄰近基隆八斗子漁港的區域探索館2樓打造為海洋探險基地，17日推出「追鯊任務‧海洋探險家互動體驗展」，五大主題展區深入認識鯊魚世界，透過AR擴增實境應用，鯊魚突然躍現眼前，讓闖關親子驚呼連連。

海科館館長陳素芬說，這次特展除了結合國家地理雜誌外，同時各以三大面向集結「知識」、「共創」、「探索」三領域的專家及團隊合作，包括海科館、中研院及私人收藏的鯊魚活體與標本，並規畫五大展區設計的親子探索解謎各項遊戲。

五大展區主題有「黑潮隧道」、「海洋基地」、「探索解謎」、「鯊魚學院」、「與鯊同行」等，民眾透過RFID手環進行解謎闖，互動AR遊戲區可遇見鯊魚Meet the sharks，小朋友也可與AR中之海洋生物互動體驗，感受鯊魚優游在旁，身歷其境的感覺。

陳素芬表示，希望藉由追鯊任務特展的互動體驗設施，讓親子可以一起在館內探險，讓民眾認識鯊魚在海洋生態系的重要及其生態階層，培養正確的資源保育觀念，進一步了解鯊魚、能夠關心牠及愛護牠，讓台灣海洋生態保育與鯊魚資源永續。

春節期間，25日初一至29日初五海科館主題館、海洋劇場、特展廳的「台灣濕地魚類生態特展」以「追鯊任務」海洋探險家互動體驗特展均開館營運，1月17日至5月17日特展期間，加價購享有特展及主題館5折優惠，民眾可多加利用。

(中時 )