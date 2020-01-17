春節將至，更生保護會台北分會為促進更生人賦歸社會，及刺激東區經濟復甦 17日在面臨轉型的台北市東區頂好商圈，舉辦「幸運草市集 愛在東區 歡樂頂好來尋保～幸運非您莫鼠」的社區關懷活動，由台北分會提供民眾一個價廉物美的採買好選擇。

更保台北分會表示，曾經伴隨台灣經濟成長有著耀眼的經濟發展的台北市東區，近年也因為各種因素亟待轉型，正如更生人在人生的道路遭遇困難，所以選在東區舉行社區關係活動，刺激東區經濟復甦。

市集有每天多花一小時精心製作好咖啡的「25hrs Coffee CO」；及不加一滴水，選用CAS認證優質雞蛋，純手工製作的艾格諾先生蛋捲；伴隨優雅爵士樂，可以喝到滿滿營養的fouo嘉南羊奶；更有不加味精，大骨加蔬果食材熬製，讓人再三回味的桃本家滷味；將纏繞畫與紅包結合，春節拜年更添喜氣，指尖上的創意；還有適合全家大小的闖關遊戲。幸運草市集邀請「家庭支持方案」更生家庭，及安置處所學員參加共同歡度春節，並享受難得的親子歡樂時光。

更保台北分會表示，幸運草的四片花瓣，分別象徵希望、信心、愛與幸運，能將愛散播到人間的每個角落，讓未來充滿希望，共創幸福溫暖的社會，幸運草市集，「幸運非您莫鼠，有你，我們『更』好」。

(中時 )