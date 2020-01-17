民進黨立委尤美女今天下午在先生、大法官黃瑞明、女兒、姊姊陪同下，舉辦感恩餐會，除了回顧八年來問政成果，完成轉型正義、婚姻平權、司法改革等修法，也將未盡的任務交棒給新任立委，確保議題不漏接。現場二度鼓譟尤美女與黃瑞明接吻，最終黃在尤臉上蜻蜓點水了一下。

這場餐會邀集司法院秘書長林輝煌、教育部次長范巽綠、法務部次長陳明堂、監委張武修等官員，以及美、德、英、澳等各國駐台大使與民間團體近300人齊聚一堂，多名立法院同事綠委也現身送別，場面溫馨不捨。

尤美女下午發表長達20分鐘親筆寫下的「八年問政感言」，首先感謝大家參加她的畢業典禮，有網友對她說，原本覺得政治污穢骯髒，因為她發現政治也可以很美麗，這對她是一大鼓勵。

尤美女說，八年來歷經洪仲丘、太陽花、三溫暖式的同婚法案，為了讓預算、法案過關，面臨水球、麵粉、番茄、熱水、雞蛋、大聲公的洗禮，反同方謾罵騷擾灌爆辦公室，最後交出漂亮成績單。

尤美女指出，身為人權律師、女權鬥士，性別、人權、司改是她的使命，完成司法、國會、獄政、年金、監察院、考試院等改革，推動轉型正義，廢除特偵組，使軍事審判回歸司法，以及讓台灣成為亞洲第一個同婚合法化國家，也謝謝非營利團體，「沒有你們的鞭策，不會有如此成績單，獨步全球的奇蹟」。

立法院秘書長林志嘉說，我心中的尤美女是最尊敬、不可或缺且優質的立委，講話彬彬有禮、身形嬌小，但碰到正義伸張，嗓子吼得比其他人都大聲，捍衛價值時比巨人都大，不遺餘力照顧弱勢團體，八年內都投入冷門辛苦的司法法制委員會，尤其推動婚姻平權法案忍受異議，期盼未來立委都以尤美女馬首是瞻。

隨後，新科立委洪申翰承諾接下尤美女未盡議題與法案，期勉自己靠努力做出成果，象徵薪火相傳。感恩餐會的高潮是先生、大法官黃瑞明說永遠會留一盞燈給親愛的太太尤美女，現場二度鼓譟接吻，最後黃在尤臉頰上蜻蜓點水了一下。

(中時 )