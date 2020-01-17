109學年度大學學測17日登場，嘉義考區有嘉義高中、嘉義女中2個試場，共3977名考生應試，其中有6名身心障礙考生及4名特殊考生，沒有考生因手機問題受罰，但有6起違規事件。

主辦單位中正大學表示，去年改為新制身分驗證，今年大考中心不再製發准考證，以身分證、居留證、駕照、有照片健保卡、護照等5種有效證件，查驗考生身分。

第1節英文考科及第2節國文考科共有5起考生未出示有效應試證件，又未能在考試結束鈴聲響畢前將證件送達試場，而違規的情況，依照大考規定將記載違規並扣一級分。

下午第2節國文（選擇題）考科，1名心急考生在預備鈴響進入試場後就翻閱試題本，遭記違規2級分。

中正大學提醒考生，預備鈴響後考生得進入試場，但在考試鈴響前不能翻閱試題或書寫、畫記或作答。

中正大學表示，今年嘉義考區分別設在嘉義高中、嘉義女中，嘉中有53間試場2045名考生，嘉女有46間試場1932名考生，第1節英文科缺考67人，第2節國文科（選擇題）及第3節社會科各缺考人72及80人。

明（18）日考數學、國寫及自然科，請考生務必備妥有效身分證件，建議考生另備第二證件，以防證件不慎遺失時能有補救措施。

(中時 )