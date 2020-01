天王周杰倫(周董)近日忙全新巡演「嘉年華」,去年底和五月天阿信合唱單曲〈說好不哭〉,破天荒合作掀起粉絲滿滿回憶,今日周董下午於IG預告「我在等待一個天后的完美cover」、「隨時準備來po,你們準備好了嗎」、「喝杯咖啡,戴上耳機,半小時後請收看我的igTV」讓粉絲相當期待。

周杰倫在IG預告「等待天后的完美cover」。(翻攝周杰倫IG)

周董隨後上傳影片,畫面中驚見金曲歌后蔡健雅,以黑色鴨舌帽及黑白條紋上衣簡約穿搭,坐在錄音室中彈著吉他,溫柔自彈自唱〈愛情廢柴〉、〈說好不哭〉,以細膩口吻勾勒出歌曲意境,完美演唱讓粉絲聽了如癡如醉,紛紛在底下留言「果然是天后」、「耳朵直接懷孕」。

蔡健雅驚喜翻唱周杰倫〈愛情廢柴〉、〈說好不哭〉。(翻攝周杰倫IG)

而1月18日生日的周董也在影片寫下「Really happy to receive this right before my birthday.Thank you for using your beautiful voice to cover my song!」(很開心在我生日前夕收到,謝謝妳用美妙的歌聲翻唱我的歌),說到「迫不及待想跟歌迷分享我心目中完美的cover,謝謝Tanya,只能說太屌了,哈哈」。

(中時 )