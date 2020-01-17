少年久未與家人相聚，今淚灑現場，哭到久久不能自己。（台北少觀所提供／許哲瑗新北傳真）

少女依依不捨與家屬道別。（台北少觀所提供／許哲瑗新北傳真）

所長勉勵家屬未能前來懇親的少年們。（台北少觀所提供／許哲瑗新北傳真）

18歲少年阿文（化名）年幼時因接觸槍砲彈藥等違禁品，目前收容於台北少年觀護所，適逢農曆春節將至，少觀所今舉辦春節懇親活動，開放家人面對面團聚，阿文未婚妻也獨自帶著一雙年幼兒女現身，一家四口相擁落淚，阿文當場向老婆承諾，出所後會改頭換面，與妻兒展開新生活。

台北少觀所今上午邀集土城區公所、新北市更生保護會、新北毒品危害防制中心、淨化社會文教基金會等單位舉辦春節懇親，讓收容少年一解佳節相思之苦；所長張龍泉致詞時勉勵，天氣嚴寒，家人的擁抱與關懷是最溫暖的支持，呼籲少年珍惜家人，切勿再走回頭路。

淨化社會文教基金會也以預錄影片方式，請所內少年面對鏡頭，訴說對父母與家人的愛，父母也道出對孩子的殷切期望，影片一出讓許多曾犯錯的少年淚灑現場，哭到久久不能自己，場面相當溫馨。

第4度進入少觀所的阿文，今一見到剛出生、不滿足歲的一雙兒女到場，不禁潸然淚下，抱著孩子又吻又親，更拿起奶瓶餵奶，動作雖略顯生疏，但愛子之情表露無遺；阿文說，看到未婚妻不辭辛勞帶著孩子到場，心中滿是歉意，希望能早點結束回家團聚，不再讓妻兒苦苦等待。

另名收容少年小彰（化名），今也鼓起勇氣向父母道出心聲說，感謝爸媽養育之恩，在他闖禍後為他收拾爛攤子，自己最大的心願，就是跟爸爸在家裡院子外坐著一起喝酒聊天；鐵漢般的爸爸聽聞後，紅了眼眶給予擁抱，期許兒子走出陰霾，出所後迎接光明未來。

(中時 )