首次參賽新北市議員林金結飼養的1250台斤神豬奪得貳等獎。（林金結提供／許哲瑗新北傳真）

林金結表示，除了祈求地方風調雨順，他會將神豬肉義賣所得結合選票補助款，共約300萬元全數捐給學校。

一年一度三峽清水祖師廟神豬競賽成績出爐，74歲陳金萬飼養的1409台斤神豬奪得特等獎，與壹等獎神豬相差不到30台斤，競爭激烈；第3名貳等獎由首次參賽市議員林金結，飼養的1250台斤神豬獲得，他開心的說，除了祈求地方風調雨順，他會將神豬肉義賣所得結合選票補助款，共約300萬元全數捐給學校。

三峽祖師廟表示，神豬競賽每年由在地七股不同姓氏輪值祭祀，今年為林姓值爐主，共8名大豬公參賽，特等至柒等得獎神豬，分別由林萬金、林財龍、林金結、林義中、林偉琪與林偉時、林朝源、林龍眼與林和印獲得。

「雖非最好成績，相信仍是神明旨意！」林金萬表示，14年前同為林姓輪值祭祀時，他飼養的神豬以1478台斤首次奪冠，這次的1409台斤並非最好成績，不過神豬深具靈性，吃多吃少都是神明旨意，他已高齡74歲，未來盼能接棒給兒子，庇佑下一代、子子孫孫健康平安。

首次參賽的林金結笑說，去年決定飼養這頭神豬，盼為地方祈求國泰民安、風調雨順，壓根兒沒想到能有二等獎的好成績，神豬深具智慧與靈性，吃或不吃取決自身，「所以人人都說神豬與飼主很像，我們同樣福泰滿溢！」

林金結指出，神豬賽是三峽、鶯歌、大溪七股信眾的重要信仰，重頭戲神豬競賽敬神活動將在正月初六登場，結束後他會將神豬肉全數義賣，所得併入立委選舉所獲的選票補助款內，共捐贈至少300萬元給土城三峽的學校，作為學生急難救助金使用。

(中時 )