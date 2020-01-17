立法院今日再度召開黨團協商，討論109年度中央政府總預算案，傍晚時完成協商，各黨團同意本年度總預算案非保留部分於20日院會宣讀後，均予通過，保留的40案屆時將在各黨團發言後予以處理。

協商結論決議，20日院會上，針對中央政府總預算保留部分處理前，由親民黨黨團、時代力量黨團、國民黨黨團與民進黨黨團各推派1人，輪流發言，每人發言時間為3分鐘，發言完畢，即按通案、各委員會次序進行各保留提案(黨團版本)之處理。

立法院長蘇嘉全指出，預計20日上午9點前先針對協商內容完成確認，10點召開院會，半小時就可以宣讀完畢開始處理保留的40案，10點45分各黨團發言結束，開始表決這40案，表決時間約需1個半小時，約可於中午12點15分表決結束完成三讀，本屆立委會期告一段落，他會開放本屆結束後未連任的立委登記發言。

109年度中央政府總預算案歲入編列2兆1022億元，比起108年度預算數增加1098億元，提高5.5％。歲出預算則編列2兆1022億元，較108年度預算數增加1042億元，增比5.2％，而16日立法院黨團協商會議上已決定通案刪減246億元，占比1.17％。

(中時 )