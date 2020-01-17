迎鼠年！超萌粉紅兔兔和P助也化身小老鼠一起營新春！卡娜赫拉的扭扭世界期間限定店第四站，高雄大魯閣草衙道『卡娜赫拉鼠於妳』來了！3米高P助與5米高的粉紅兔兔裝置藝術陪大小朋友打卡；巨型粉紅兔兔元寶扭蛋機試試你的鼠年手氣；金元寶限定金幣邀你不只飄粉紅、也能招財神。

放寒假、迎新年，南台灣必訪景點不容錯過最夯打卡聖地-高雄大魯閣草衙道。（主辦單位提供）

「粉紅兔兔」與「P助」從Line貼圖一炮而紅，從便利超商、台灣高鐵都看得到他們可愛模樣。下周就是農曆春節了，適逢鼠年，兩個小傢伙也跑來南台灣的高雄散發熱情與活力。

卡娜赫拉的扭扭世界期間限定店第四站，高雄大魯閣草衙道『卡娜赫拉鼠於妳』來了！IP超級巨星首次移師大高雄與粉絲相見歡！過年首發限定必買商品，有三大超巨型打卡點必拍、必玩，有3米高P助’、5米高的粉紅兔兔裝置藝術在店外等待粉絲們的到來，一起歡喜迎新年，還有金元寶巨型粉紅兔兔卡哇伊扭蛋機！還有應景新春商品，推出百款卡娜赫拉的小動物超萌鼠年系列限定商品，邀你飄粉紅、玩童心。

5米高的粉紅兔兔裝置藝術在店外等待粉絲們的到來，一起歡喜迎新年。（主辦單位提供）

放寒假、迎新年，來高雄大魯閣草衙道打卡趣！站在粉紅兔兔旁小鳥依人般美照、姊妹淘摸摸元寶扭大獎美照，或是霸氣席地而坐戰利品不藏私分享網美照，拍出最萌、最火紅社群收藏聖地美照！

瘋搶第一名！金元寶限定金幣搶先曝光。（主辦單位提供）

快閃店將陸續推出就要P助與粉紅兔兔隨身攜帶皮革鏡系列商品；新年發大財只好靠卡娜赫拉的小動物緊盯你的荷包，馬口鐵存錢筒兩款限定造型守住漏洞好久的財庫，還有鼠年必買萬用側背包！年終獎金、壓歲錢入手，也別忘了為自己創造美好回憶。

超阿莎力推出！限量超巨型20吋卡娜赫拉的小動物大玩偶要和南台灣粉絲抱緊緊；跟另一半暖腳腳卡娜赫拉的小動物造型暖腳拖，懶在家裡當懶惰鬼必搭；超萌卡娜赫拉的小動物大臉系列化妝包裝好裝滿不亂丟；快閃店大手筆推出巨型系列大娃娃，只為南台灣粉絲準備！

過年專「鼠」妳的打卡聖地 拍出2020社群最夯美照。（主辦單位提供）

卡娜赫拉的小動物新年限定粉絲見面會

- 1月19日 發紅包迎新年

- 2月01日 蹦蹦跳跳拜早年

展期：1月17日~3月2日

時間：平日11:00～21:00/假日10:30～21:00

（過年期間不打烊，除夕營業至18:00）

地點：高雄大魯閣草衙道水驛廣場前

(中時電子報)