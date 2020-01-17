蘋果（Apple Inc.）為Apple TV+持續擴張內容的行動不斷，繼《異鄉人，美國夢》新劇首季8集在今（17）日全數上架，擴大原創影集的陣容外，蘋果又宣布奧斯卡得主作品《Beastie Boys Story》將在Apple TV+獨家登場。本部由史派克瓊斯（Spike Jonze）執導、野獸男孩(Beastie Boys) Mike Diamond 和 Adam Horovitz 以及瓊斯共同製作的電影新作，描繪了這個革命性團體的歷史與精神。

蘋果今日宣布購得全新紀錄片《Beastie Boys Story》。本片由葛萊美得獎團體野獸男孩成員 Mike Diamond 和 Adam Horovitz，以及奧斯卡得獎導演史派克瓊斯所製作。特別剪輯版紀錄片將於 4 月 3 日以人數限額方式在特定 IMAX 電影院獨家放映，並於 4 月 24 日在 Apple TV+ 上全球首播。

Mike Diamond 和 Adam Horovitz 在身兼老朋友、合作夥伴及樂團成名推手－史派克瓊斯執導之下，透過這部紀錄片講述有關野獸男孩，以及彼此 40 年親密友誼的故事。這部電影將在野獸男孩的 1994 年排行榜冠軍專輯《 Ill Communication》發行 26 週年之際首度上映，別具意義。導演史派克瓊斯為野獸男孩執導該專輯的不朽金曲《Sabotage》MV 超過 25 年之後，與野獸男孩再度聚首，緣分不淺。

《Beastie Boys Story》由葛萊美獎得主 Jason Baum、Amanda Adelson，以及導演暨編劇史派克瓊斯所製作，並由 Mike Diamond、Adam Horovitz、Dechen Wangdu-Yauch、John Silva、John Cutcliffe、Peter Smith、Thomas Benski、Dan Bowen、Sam Bridger、Michele Anthony、David Blackman 與 Ashley Newton 共同監製。

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(中時電子報)