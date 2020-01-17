農曆春節假期想聞茶花香、賞蘭花、看孔雀、泡溫泉、走環山步道健身，可到台開新埔雲夢山丘來走春！今年是第8年舉辦「花鳥溫泉季」，1月26日(大年初二)至2月2日(大年初九)連續8天免費入園。

喜歡賞花的民眾可赴「花知道」欣賞台灣最多1,200多種，六大品系包括紅山茶、雲南茶、茶梅、威廉斯茶、山茶雜混種與原生種花茶，台開指出，園區裡種有3萬多株茶花，在春節開放迎春。

賞花後也可走「百佛道」步道與環山健走步道登頂去龍頭觀景台，俯瞰對面的飛鳳山、鳳山溪等。再往上步行到「雲水觀(王禪老祖廟)」擲筊祈福求籤詩，走累了，就到山下泡腳溫泉暖暖腳，泡茶小憩一下。

今年園區新增「積木館」景點，是日本建築隈研吾大師設計以1,472個三角積木完成的金字塔型建築，這在去年台中世界花卉博覽首次展出，展出半年期間吸引超過60萬人次參觀，去年錯過台中的朋友，這次可把握機會過年到雲夢山丘來觀看。

園區每天均有街頭藝人表演，有阿彼駐唱、小龍女薩克斯風演奏、機器樂團之二胡演奏與謝偉中薩克斯風演奏等。另有新鮮食材現點現烤的窯烤雞腿、牛肉與披薩，同時貨櫃與胖卡市集銷售有機蔬果、在地農產品、茶花、新竹柿餅、客家美食等。

開放期間每天在10：00、11：30、14：00、15：00有園區專人定時導覽，動線為積木館至百佛道＆日職司紀念碑、玄亭觀景台至花知道與雲水觀。同時可領取園區導覽手冊，可至四個指定地點蓋章，集滿後，可至大會服務台兌換祈福御守一個，每日限量100個，送完為止。現場免費入園，但收取停車清潔費，小型車每台100元，遊覽車300元，機車免費。

(中時 )