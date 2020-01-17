歌川廣重知名的〈大橋驟雨〉以裝置再現，與原畫相映成趣。（鄧博仁攝）

日本國寶級浮世繪師的傳世經典作品共146件，首次大規模在台正式展出，國際浮世繪學會常任理事中右瑛表示：「透過浮世繪可看出日本江戶時代平民的生活、服飾，希望讓台灣觀眾也能體會當時的文化。」

《江戶風華-五大浮世絵師展》17日在台北中正紀念堂開幕，此次名家作品匯萃，展區以年代區分五大繪師的創作理念與風格，其中葛飾北齋及其聞名全球的《富嶽36景》是其72歲高齡時的力作也最具知名度，可看出他在老年後作品用色反而更見鮮豔，並勇於挑戰主題及素材，讓人充分感受其探究心與高度。同時在展場中也將〈神奈川沖浪裏〉為藍本，設置了一間海浪投影室，讓民眾可沉浸於北齋筆下的驚濤駭浪中。

被奉為美人繪之神的喜多川歌麿，作品展現女性內在的獨特風格而大受好評，他不僅以大首繪的方式描繪女性的上半身，有些作品還細膩表現美女臉部特寫；東洲齋寫樂雖活躍時間極短，但作品以充滿個性且印象強烈的演員大首繪為主而富神秘感，筆下人物常被賦予驚愕、猶豫、淡漠的神情，產生異常強烈的視覺效果。

以街道畫及名所畫聞名，有「風景畫廣重」之稱的歌川廣重，風格親民親清，具小品情趣，他晚期的代表作《名所江戶百景》甚至令梵谷和後印象派畫家深受影響，此次除了原畫，亦以實體裝置再現〈大橋驟雨〉場景；歌川國芳則以《通俗水滸傳豪傑百八人》系列奠定武繪者地位，畫人人物威武、形象生動，在當時亦大受世人追捧，此次展場中也將其筆下生動勇武的人物輸出於牆面，令觀者感受強烈震撼。

此外，此展也跨界邀請日本曾與愛馬仕、LVMH等品牌合作的花藝師木村貴史及其團隊plantica，將葛飾北齋知名的〈凱風快晴〉和〈神奈川沖浪裏〉兩幅畫，以押花花瓣重新創作並印刷於紗幕上，讓人一走進展場便能欣賞到大型飄浮於空中的富士山彩霞與海上大浪，別有不同的賞畫情趣。

(旺報 )