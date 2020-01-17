英國一名被外界稱「最殘忍的戀童癖犯人」理查（Richard Huckle），總共虐待、性侵191名未成年孩童，遭法院判22次無期徒刑，就在入獄3年後，有人意外發現理查似乎是遭到獄友「動用私刑」，被吉他弦勒斃，喉嚨還被塞入保險套。

據《每日郵報》報導，理查曾是一名攝影師，過去曾利用這個職務虐待、性侵191名未成年人，還在暗網上販賣不雅偷拍照，行為相當惡劣。理查在網站上甚至聲稱馬來西亞貧困的兒童會比來自西方富裕背景的兒童「容易得手」。

理查在獄中疑似被其他獄友動用私刑慘死。（示意圖／Pixabay）

澳大利亞當局2014年向英國國家犯罪局（National Crime Agency）通報後，警方在蓋特威克機場（Gatwick Airport）逮捕正與家人在歡度聖誕節途中的理查，被逮捕的當下，他居然還正在寫「教導戀童癖者如何虐待兒童並避免被發現」的指南。警方沒收他的加密筆電，除了一些無法破解的文件外，竟發現2萬多個不雅照、視頻。

理查在2016年因為殘忍對6個月至12歲之間的兒童進行71次犯罪，被判22次無期徒刑入獄，2019年10月有人發現理查被吉他弦勒斃，喉嚨更被塞入保險套，身上還有多處刀刺的傷口，死狀悽慘，懷疑是遭到其他獄友動用私刑。

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(中時電子報)