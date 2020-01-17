京城建設邀請「微縮冠軍」鄭鴻展南台灣首展，在「逸文苑」登場。（柯宗緯攝）

「微縮冠軍」鄭鴻展南台灣首展登場。（柯宗緯攝）

誤打誤撞創作的「Hank的家」。（柯宗緯社

拿下日本「微縮冠軍」的台灣之光鄭鴻展，最近在南台灣舉辦首次的微縮展，獲得高雄京城建設邀請在「逸文苑」展出14件作品，展期1月18日起至2月17日。作品相當細緻，經過再三考究、研究材料，才騙的過大家的眼睛，作品栩栩如生令人歎為觀止。他則打趣分享，原本沒要製作「Hank的家」這件作品，但誤打誤撞，加上抱持「不要對不起自己的靈魂」的心情創作而成。

現年50歲的鄭鴻展，是平面廣告公司老闆，47歲時為了星去，一頭栽入微縮模型創作世界，他謙稱自己起步的比日本知名的大師還要晚，但他的作品已經累計40件，除了可以思考「現實社會什麼標準才是合理」外，也能讓自己更能理解事物的原委及材料特性，他的作品在國際大放異彩，更打破一般人以為只有日本人才做得出微縮的刻板印象。

他分享說，曾經被別人笑說「我只會做垃圾而已」，事實上他喜歡鑽研物品的特性，觀察出背後的故事，像是一件作品中的鰻魚店廚房，他連壁垢都做了出來，才讓店家大驚原來自家的廚房這麼髒亂。

有些作品則是陰錯陽差創作的，像是「Hank的家」。他笑說，自己的太太曾經把家中的照片拍下，他覺得很美於事PO上網，不料卻被老外在IG楓況轉載，誤以為是他創作的微縮，最後他只好硬著頭皮完成創作，不論是鐵製推車、雨傘到殺蟲劑都不放過，還有室內外地磚，不論是亮面還是霧面，都一一真實呈現。

他創作的作品「謝謝你照顧我」，是本著對一位忘年之交傳達感激的心意而完成，更在日本第5屆濱松微縮大賽一舉奪下「自由創作部門冠軍」與「人氣票選冠軍」，雙料冠軍的成就也讓鄭鴻展的作品與地位在國際之間更加有份量，而謙虛不自滿的他於自著書籍「微縮模型雙料冠軍的創作小世界」之中表示，此獲獎結果是他「一生最大的榮幸」。

其他作品亦十分值得細細欣賞，將自身留學日本的時間裡，所受到的酒吧媽媽桑諸多關照與回憶融入「深夜食堂」作品之中；「快樂時光」裏頭呈現出真實而細膩的場景畫面，別有一番惡趣味的巧思，更一舉奪下第6屆濱松微縮大賽的「坂本賞」，而結合鋼彈機器人的作品「寂滅之都」更是鄭鴻展挑戰「鋼彈模型製作家全球盃」的又一大作，

【參觀資訊】

日本微縮冠軍-鄭鴻展微縮展＋逸文苑

用微縮說14個故事

時間：2020年1月18日～2月17日

每日10：00-19：00

入場費：ＦＢ打卡分享免費入場

地點：逸文苑1樓（高雄市和平路.河南路口）

交通：捷運07文化中心站步行4分鐘可達

備註：1.為了保護藝術作品，限七歲以上入場

主辦單位：京城集團／京城逸文苑

(中時 )