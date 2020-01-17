新北市政府教育局17日於八里區新北市永續環境教育中心舉辦「多『源』展『能』、電亮生活」12週年館慶活動，即日起至2月11日止，現場有能源海報展及生活節電體驗活動，成為另類親子遊學新熱點，邀請民眾一同參加。

活動現場，八里國小林書緯參加手搖發電泡泡機，他表示，「真的超累，搖很大力只產出一度電，日常生活要節約用電，像我們全班今天就是一起搭公車來環教中心參加活動，走出教室到戶外，也是一種節電的行動」。

新北市教育局長張明文表示，新北市永續環境教育中心推動環境教育已12年，能源危機與全球環境變遷是重大議題，新北市目標成為低碳城市，鼓勵學校換裝節能LED燈管，全國首創能源智慧監測系統「新北校園能源雲」，用電量一清二楚，落實教育即生活。

12周年館慶系列活動有「認識新能源」、「環保標章大作戰」等海報及遊戲展示外，另新推出生活節電的動態體驗展區，包含「腳踏車動力發電」的用電量感體驗、「節能燈具比一比」、「智慧家電應用」及「節電線上PK賽」等闖關活動，大小朋友可以實際體驗，讓學習不再硬梆梆。

(中時 )