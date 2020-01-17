台中市政府打通永春南路至中台路，串接至遊園路，17日舉行通車典禮，台中市長盧秀燕 表示，工程花費近6億元，歷經10年打造，成功連結望高寮、藍色公路等著名景點。（黃國峰攝）

台中市永春南路至中台路，串接至遊園路，17日舉行通車典禮，未來只要由永春南路直行，即可前往望高寮等著名景點。（黃國峰攝）

台中市政府建設局打通永春南路至中台路，串接至遊園路，17日舉行通車典禮，台中市長盧秀燕表示，工程花費近6億元，歷經10年打造，成功連結望高寮、藍色公路等著名景點，除能改善在地交通，也促進觀光及經濟發展。

台中市南屯區內要通往大肚區唯一的道路就是永春南路接中台路，但中台路經過中台社區，坡度陡外，尖峰時間更易塞車，嚴重影響居民的安全。

盧秀燕表示，永春南路直通至中台路後，未來只要由永春南路直行，即可前往望高寮等著名景點，除白天紓緩尖峰時刻中台路壅塞情形外，晚間更便利市民觀賞夜景，帶動區域繁榮；這項工程歷經3位市長、10年時間打通，相當不容易，感謝市議會支持，未來市府將不斷建設，持續打造富市台中、新好生活！

中市建設局指出，目前中台路交通流量已趨飽和，尖峰時刻常有壅塞問題，考量永春南路北側精密機械園區周邊車流量高，增加永春南路與中台路交通負荷；因此，市府將永春南路向西側延伸新闢至中台路，緩解交通流量。此工程全長960公尺、全寬20公尺，總經費2億6,633萬元，用地取得費用3億3,080萬元，施作項目除道路及2座橋梁工程，另含4座永久滯洪池。

(中時 )