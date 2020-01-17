縣府表揚農地出現石虎的農友，可獲得獎勵金1萬元。（張晉銘攝）

縣府表揚農地出現石虎的農友，可獲得獎勵金1萬元。（張晉銘攝）

南投縣中寮鄉是石虎主要的出沒地，為獎勵在地居民守護石虎，縣政府17日在中寮鄉公所「石虎有你真好表揚儀式」，總計有28位農友獲獎，分別獲得獎勵金1萬元和3000元，另外還有6個社區巡守隊，分別獲得1萬元獎勵金。

縣府指出，在本次「友善石虎生態服務給付試辦計畫」中，農地出現石虎或監測到石虎入侵，總計有25位農友分別獲得獎勵金1萬元；通報疑似石虎入侵飼養家禽場域，總計有3位農友分別獲得獎勵金3000元。

除此之外，本次計畫中，社區巡守隊巡守已知石虎棲地，在範圍內監測到石虎，可獲得「棲地出現石虎獎勵金」1萬元，分別有中寮鄉永福社區發展協會、龍眼林休閒農業區促進會、南投縣清城溪流生態保育協會、南投縣廣興溪流生態保育協會、中寮鄉和興社區發展協會及永盛宮等6個團體獲得。

縣府表示，農委會林務局108年7月起，在中寮鄉舉辦本案計畫，已有超過120位農友參與友善石虎農地，面積約166公頃，另有6個團體組成巡守隊參與巡護石虎棲地，109年該計畫仍會續進行，若有想要再加入農友，可關注相關資訊。

(中時 )