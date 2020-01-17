台灣指數公司公布「台灣指數公司中小型A級動能50指數」2020年第1次成分股定期審核結果，各新增及刪除40檔成分股，台指公司表禦，成分股納入和刪除之變動自今（17）日交易結束後生效，即20日（周一）起生效。

成分股納入40檔包括：大洋（1321）、昭輝（1339）、中和（1439）、中鴻（2014）、大成鋼（2027）、新光鋼（2031）、華邦電（2344）、智邦（2345）、海悅（2348）、致茂（2360）、仲琦（2419）、建準（2421）、創見（2451）、潤弘（2597）、嘉晶（3016）、亞光（3019）、信邦（3023）、總太（3056）、明泰（3380）、玉晶光（3406）、宏致（3605）、新至陞（3679）、佐登-KY（4190）、康普（4739）、材料-KY（4763）、泰鼎-KY（4927）、傳奇（4994）、祥碩（5269）、群益證（6005）、亞翔（6139）、超眾（6230）、訊芯KY（6451）、愛普（6531）、中揚光（6668）、昇陽半導體（8028）、華東（8110）、福懋科（8131）、宇瞻（8271）、高力（8996）、宏全（9939）等。

成分股刪除40檔：信大（1109）、永冠-KY（1589）、亞德客-KY（1590）、聲寶（1604）、東和鋼鐵（2006）、南港（2101）、建大（2106）、金寶（2312）、楠梓電（2316）、國巨（2327）、旺宏（2337）、佳世達（2352）、燿華（2367）、微星（2377）、威盛（2388）、全新（2455）、奇力新（2456）、瑞軒（2489）、華新科（2492）、國產（2504）、國揚（2505）、龍邦（2514）、高雄銀（2836）、遠東銀（2845）、三商（2905）、農林（2913）、健和興（3003）、佰鴻（3031）、華擎（3515）、康控-KY（4943）、立積（4968）、崇越（5434）、瀚宇博（5469）、聯茂（6213）、力成（6239）、同欣電（6271）、啟碁（6285）、矽力-KY（6415）、台汽電（8926）、世紀鋼（9958）等。

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