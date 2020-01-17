中國大陸湖北武漢去年底時爆發嚴重肺炎疫情，而至今中國大陸境內已有2人死亡，甚至在日本、泰國都有發現相關案例，不過中國大陸當局透露僅武漢出現疫情，16日時有當地網友上網發文指出，醫院人多到只能躺在地上，顯示疫情可能比當局透露的還要嚴重許多。

微博帳號「＠樹先生sss」在16日時發文表示，自己父親在9日時出現身體不適、發燒等狀況，在經過驗血、電腦斷層掃描等檢查後發現肺部有陰影，且經過3天治療後並沒有好轉，只好轉到武漢同濟醫院的發熱門診求助。

不料一進到醫院後發現，發現人滿為患，幾乎都是發燒患者，人多到只能夠躺在走廊的地上，而自己的父親也因床位不足無法住院，打完2針只能回家休養，不過卻也沒有好轉反而更加嚴重，出現喘氣、呼吸困難等情況。

最後輾轉來到金銀潭醫院，院方看情況相當嚴重才接收，但是這位網友及其母親也都出現發燒症狀，但金銀潭醫院沒有門診部所以無法給予針劑治療，所以才上網發文求助，最後他也表示，「關於這個肺炎，我覺得有必要把情況說出來，以上言論我自己負責。」

帶著父親回到家裡隔離後，自己與母親也都發現同樣症狀。（圖／翻攝自微博帳號＠樹先生sss）

不過現在他已經將原本的微博帳號「＠樹先生sss」改為「@jgxrssu」，也將所有的發文刪除了。這也讓人不禁懷疑，是否當局對於疫情有所隱瞞，畢竟都能在日本及泰國發現病例，但中國大陸境內只有在武漢有發現，就一般常理來判斷實在不太可能。

(中時電子報)