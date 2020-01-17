樹人國小17日邀土庫國小和清境國小同學到校一起體驗烤批薩。（劉秀芬攝）

台南市後壁區樹人國小校園最近多了一座大樹造型柴燒窰，17日上午土庫國小和清境國小同學到訪，和樹人國小師生一起體驗烤批薩，小朋友親手擀麵糰、放上青椒、洋蔥、番茄等新鮮食材，品嘗食物原味之美，連平常挑食的小朋友也把批薩吃光光。

樹人國小原有一座焚燒文書紙張用的敬字爐，前年學校整修校園邊坡工程，需先拆除敬字爐，原本完工後要復原磚爐，樹人國小的家長會建議將磚爐改建為烘焙課程的柴燒窰。

曾在樹人國小拍攝電影的導演陳坤厚聽聞此事，中介劇組人員將一座要轉讓的柴燒窰廉售給樹人國小。去年暑假期間校方克服困難，終於把這座大樹造型柴燒窰遷到校園，作為日後的食育及生活課程體驗手作烘焙之用。

柴燒窰在去年12月底由家長會長丘子立、副會長翁順源開窰試烤批薩，柴燒香味與批薩飄遍校園，小朋友們也爭相嘗鮮、大快朵頤。

由於柴燒窰烤批薩效果十分良好，學校決定17日招待在期末榮譽制度選拔出的小校長們吃批薩，並邀土庫國小、清境國小師生來體驗烤批薩，在翁順源帶領下，從麵皮的揉捏、佐料的選配到批薩的烘烤，全程由小朋友親手操作體驗。

下午學校也烘烤了更多批薩，讓所有小朋友分批品嘗，同學們也期待下學期的食育課可以親手體驗，製作自己喜歡吃的批薩。

(中時 )