美國參議院在當地時間15日一致通過《2019年印太合作法案》，以對抗中國大陸的在亞太地區逐漸崛起的霸權姿態。該法安提案人之一羅姆尼(Mitt Romney)參議員表示，參院通過這個法案，是美國與亞洲、歐洲和全世界的盟友制定統一方針和全方位戰略以對抗中國大陸侵略所邁出的第一步。

《美國之音》報導，美國聯邦參議院15日晚間一致通過了羅姆尼等6名參議員提出的《2019年印太合作法案》（Indo-Pacific Cooperation Act of 2019），以推動美國與歐洲及全球盟友共同對抗在亞洲印太地區崛起的中共區域霸權。

該法案表示，大陸「正利用軍事現代化、影響力活動和掠奪性經濟行為對周邊國家進行脅迫，重新制定對中國有利的印太地區秩序」，「中國繼續推動經濟與軍事力量的提升，通過一系列的政府長期戰略施加自己的影響力，並繼續推進軍事現代化計畫，爭取短期內在印太地區建立霸權，在未來取代美國，尋求建立全球的主導地位。」

報導指出，法案還要求「美國和歐洲在印太地區拓展軍事、外交、經濟聯盟與合作夥伴關係，並與此類同盟與合作夥伴國家合作，制定統一方針，共同對付並遏制來自中國的外交、經濟和軍事的巨大挑戰。」

法案提案人羅姆尼參議員對法案通過表示歡迎，他說，中國大陸對自由、人權和自由企業基本價值觀念所構成的威脅，是美國在21世紀面臨的主要挑戰，美國作為自由世界的領導者必須與盟友及合作夥伴團結一致，共同應對中國大陸的崛起。而通過這個法案，是對抗中共侵略，與亞洲、歐洲和全世界的盟友制定統一方針和全方位戰略所邁出的第一步。

(中時電子報)