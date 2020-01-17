在台南市麻豆工業區工作的35歲斐姓越籍移工，涉嫌酒後持刀殺害找過去曾有衝突的31歲黃姓越籍移工，以及黃的28歲武姓妹婿，逞凶後因體力不支加上手被圍牆蛇籠刺傷，癱倒在馬路被警方逮獲。台南地檢署向台南地院聲押後，法官以涉犯重罪且有有逃亡、滅證、串供之虞裁准羈押禁見。

法官審酌斐男涉犯殺人罪嫌，造成2人死亡，嚴重危害社會治安，妨害社會安寧，權衡國家刑事司法權之有效行使、社會秩序及公共利益，以及被告人身自由、私益、身心狀況及防禦權受限制之程度，認有羈押之必要。

據查，斐男與死者黃男是工作搭檔，平日兩人還有說有笑，沒想到竟因對工作方式意見不同產生嫌隙。

斐男於本月15日晚間10點多酒後前往黃男房間理論，雙方一言不合吵架，斐某隨手拿起房內的菜刀丟向黃，但沒有丟中，經多名同事勸架後，返回房間休息。

不料，黃男心有不甘，打電話找來同宿舍的妹婿武男到斐男房間理論，還聯手毆打斐男，經同事勸架，黃、武2人轉身離去時，斐男竟持菜刀從後追殺，當場砍死黃、武2人。

斐男殺人後，隨即翻越工廠高牆逃走，麻豆警分局啟動快打部隊30多人搜捕，近凌晨時斐男因體力不支加上手被圍牆蛇籠刺傷，從玉米田衝出倒在馬路上，隨即被員警逮捕，警方將他送醫包紮帶回警局問訊後，全案移送檢方偵辦。

(中時 )