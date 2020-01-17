為了準備2月份的兩場亞洲盃男籃資格賽，中華籃協17日晚間公布19人培訓名單，其中包含陳盈駿、胡瓏貿、周儀翔、吳永盛4名效力大陸CBA的好手，中華隊在這次亞洲盃男籃資格賽，跟中國大陸、日本、馬來西亞分在預賽B組。

中華男籃仍由外籍教頭帕克領軍，顏行書、楊哲宜、范耿祥與陳國維出任助教，19人名單如下：陳盈駿、胡瓏貿、周儀翔、吳永盛、呂政儒、周柏臣、陳冠全、李啟瑋、彭俊諺、于煥亞、蘇奕晉、黃鎮、黃泓瀚、黃聰翰、蔣淯安、謝宗融、林郅為、賴廷恩與曾祥鈞，1月30日在晧宇國際亞洲區培訓中心開訓。

這次亞洲盃資格賽將在主、客場各打1場，中華隊第1階段都在自家主場，也就是台北和平館進行，分別是在2月21日出戰馬來西亞、2月24日遭遇日本，由於預賽各組僅淘汰1隊，也就代表中華隊只要兩度擊退馬來西亞就可晉級。

接下來亞洲盃資格賽第2階段將於11月進行，中華隊分別在11月26日客場遭遇大陸、11月客場出戰馬來西亞；第3階段賽事則在明年2月舉行，中華隊分別在明年2月19日客場碰上日本、明年2月22日主場對決大陸。

(中時 )