若不慎引燃火勢釀災，後果不堪設想。（新北市消防局提供／許哲瑗新北傳真）

新北市消防局第五大隊自今年元旦迄今，短短2周內已查獲3件超量儲存爆竹煙火，總重量達到795.22公斤。（新北市消防局提供／許哲瑗新北傳真）

新北市轄內3處平時及特定節日共8處較空曠地區，開放為爆竹煙火施放專區供民眾施放一般爆竹煙火。（新北市消防局提供／許哲瑗新北傳真）

新北市樹林區大安路上一間私人停車場，日前遭查緝出私藏總重高達316.16公斤的爆竹煙火，由於該處停滿汽車，儼然是「火藥庫旁堆滿易燃物」，若不慎引燃火勢，後果不堪設想；新北市消防局第五大隊呼籲民眾，年關將近，發現可疑非法儲存爆竹請聯絡119，如檢舉成功取締案件，可領最高15萬元的檢舉獎金，歡迎市民一同維護公共安全。

新北市消防局第五大隊自今年元旦迄今，短短2周內已查獲3件超量儲存爆竹煙火，總重量達到795.22公斤，種類以飛行類、升空類、爆炸音類居多。

其中最困難的一件取締案，位於樹林區大安路上的一間私人停車場內，場內除了做停車場使用外，尚有數10間貨櫃，其貨櫃營業方式類似「迷你倉」，因管理權分散非同一人擁有，再加上私人停車場有柵欄管制，讓取締任務困難重重。

經警消抽絲剝繭並循跡佈線，最後在貨櫃內起出總重316.16公斤的爆竹煙火，立刻依法開立舉發單；由於此案取締地點特殊，停車場停滿汽車，相當於火藥庫旁堆滿易燃物，萬一發生火災，後果不堪設想。

第五大隊隊長林永東表示，因販賣爆竹利潤較高，許多業者鋌而走險，將易燃易爆的煙火爆竹存放住宅區民宅中，稍有不慎走火引燃，恐造成鄰近居民生命財產安全，嚴重公安問題；另相關單位也針對轄區香鋪店、貨櫃屋、鐵皮屋、偏避山區處等，加強佈線查察非法儲存爆竹。

新北市消防局呼籲，年關將近，民眾施放爆竹煙火需「認清標示」爆竹煙火本體或包裝上，務必要有認可標示才能購買；施放也須到市府公告安全處；歡迎市民一同維護安全，發現可疑非法儲存爆竹請聯絡119，如檢舉成功取締案件可領最高15萬元的檢舉獎金，以維護公共安全。

新北市消防局表示，為了加強爆竹煙火的施放安全管理，提供民眾休閒娛樂及安全環境，特別規劃於平時及特定節日（元旦、除夕、春節、元宵節、端午節、中秋節及國慶日等），每日6時至22時，在新北市轄內3處平時及特定節日共8處較空曠地區，開放為爆竹煙火施放專區供民眾施放一般爆竹煙火，以避免隨處施放爆竹煙火，影響公共安全及安寧。

(中時 )