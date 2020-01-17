劉亦菲明顯發福。(取自微博)

昔日清瘦的神仙姐姐劉亦菲。(本報系資料照)

大陸女星劉亦菲氣質清新脫俗，又有神仙姐姐的封號，才拍完迪士尼《花木蘭》的她，前陣子更攜手當紅女星楊冪、Angelababy、佟麗婭在微博之夜上演演藝圈4大女神絕世同框，不過劉亦菲也被發現身材似乎發福了不少，引爆討論。

劉亦菲、楊冪、Angelababy、佟麗婭這4位大陸演藝圈當紅女星難得同框，成為當日典禮亮點之一，而穿著一身藍色天仙裙、胸前小露性感的神仙姐姐劉亦菲，卻被發現體態明顯變得豐滿許多，身形比其他3位女星還大了1號。

對此陸網友反應兩極，有人直言劉亦菲真的該減肥了，「劉亦菲真的是稍微瘦點更好看些吧？《花木蘭》馬上就要上映了，劉亦菲也要到處宣傳刷臉了，接下來減減肥，對她自己而言，真的還是有必要的吧？」但也有粉絲力挺，「她這樣的豐腴從容，富貴又清美，非要瘦成骨頭架？對不起，我就是喜歡白白軟軟的姑娘，她就是我的剛剛好！」

(中時電子報)