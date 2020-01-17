日月光投控旗下封測廠日月光半導體高雄廠17日舉辦員工尾牙，日月光表示，2019年全球半導體市場景氣衰退的逆境中，日月光高雄廠沉著面對，在全體同仁的努力不懈下繳出亮眼的成績單。日月光為感謝全體員工的努力與貢獻，將依績效表現全面調整薪資，而為了讓員工都能開心過年，董事長張虔生更加碼提供超過1.2億元的「產線基層人員萬元」新春紅包，讓日月光洋溢著新春喜悅的氣氛。

日月光高雄廠自2015年至今，已經連6年加發產線基層人員1萬元獎金，更連續3年調薪，以實質所得回饋同仁，並鼓勵持續精進專業、學習成長，強化職場競爭力，不僅提振士氣、帶動公司的向心力與凝聚力，更成為日月光高雄廠連年成長的動力。

日月光集團高雄廠本著永續經營的理念，在追求營業利潤的同時，致力於員工照顧與人才培育，以「食、醫、住、行、育、樂」六大構面出發，持續為員工打造幸福的職場環境，從溫暖屋的啟用，提供身心靈照護園地，到供應健康營養的餐點，並且自主提升食安管控，建構完善的綠色交通網絡，維護同仁安全等，讓高雄廠的同仁更加幸福、更加充滿活力。

日月光表示，企業社會責任的實踐，更是日月光不懈的堅持，董事長張虔生積極投入關懷孩童、保育生態、環保節能、藝文扎根、產學合作及老人長照等社會公益，本著取之於社會，用之於社會的精神，創辦「張姚宏影社會福利慈善基金會」、「日月光文教基金會」等，支持需要幫助的人，實踐企業社會責任的典範。

日月光集團放眼2020年，將厚植高端先進封裝技術，發展自動化科技與智慧製造，強化半導體產業競爭力。日月光高雄廠也將持續穩健成長、開創更多就業機會，打造半導體封測王國，讓優秀的產業專才留在台灣。

(工商 )