路透16日報導稱，美國駐韓大使哈利．哈里斯表示，南韓總統文在寅的庚子年對朝政策「需要與美國協商」。對於文在寅在新年致辭和新年記者會中發表的「擴大自主韓朝合作空間」等政策，哈里斯強調韓方需要與美國進行協商，料將引起較大風波。

南韓《中央日報》17日引據路透發自首爾的這篇報導內容，哈里斯認為南韓制定任何與北韓有關的「計劃」都需要與美國進行商討，以免產生「誤會」，引發制裁。哈里斯還特別提到文在寅的「韓朝離散家屬自由行」計劃，表示雖然美國對此並無官方立場，但依然應當與美國協商。

1月14日在青瓦台舉行新年記者會時，文在寅屢次表達改善韓朝關係的決心，並提到了開通韓朝自由行的問題。第二天1月15日，南韓政府表示已經把「離散家屬自由行」作為優先推動的工作，配合文在寅發布的新年對朝政策基調。

南韓外長康京和也於14日在美國舊金山帕羅奧圖的四季酒店舉行韓美、韓美日、韓日外交部長會談後召開記者會表示，「我們的基本立場是，在大的框架下推動朝美、韓朝對話互相配合、促進良性循環」，「但在不同情況下，朝美對話可能進展較快，韓朝對話也可能會走在前頭」。當被問到是否在對朝政策上與美國存在分歧時，她表示「美國方面對我們的決心和希望表示充分理解」。

哈里斯表示，「南韓是主權國家，自然會選擇最有利於國家利益的事情去做」。關於文在寅的對朝政策，他表示「文總統接連發表樂觀論調，令人備受鼓舞」，「他的樂觀主義可以給我們帶來希望，這一點值得肯定」。

但是，哈里斯接著說，「不過我也一直強調，在將這些樂觀論調付諸行動時，需要與美國進行商討」，再次強調韓美協商的重要性。

另據《朝鮮日報》報導，15日，白宮一位高級官員應美國之音（VOA）節目的邀請，就文在寅發表的韓朝合作構想評論稱：「美國期待所有聯合國成員國履行安理會的全部制裁決議。」他還表示：「美國正竭盡全力履行美國總統川普和北韓國務委員長金正恩就最終的、完全的、可驗證的無核化（FFVD）達成協議的新加坡共同聲明」，「這也是作為同盟國的南韓全力支持的目標。」

美國國務院也於前一天就文在寅的記者會內容向VOA表示：「所有聯合國成員國都應履行安理會的制裁決議。」並指出：「美國正與同盟國南韓就有關北韓的努力進行緊密合作」，「我們約定進行密切協調對做出步調一致的北韓。」言下之意，南韓不得採取單獨行動而不與美國合作。

除美國以外，安理會常任理事國法國亦對文在寅的言論表示擔憂。法國駐聯合國代表部應VOA的邀請，對文在寅的言論發表評論稱：「法國的立場同上月在安理會會議上闡明的立場一致。」據VOA稱，法國去年12月11日在由美國主持召開的安理會會議上強調嚴格和切實履行安理會決議，並表示：「在目前北韓持續迴避制裁，且未採取無核化措施的狀況下，解除或放寬制裁有失妥當。」

日本也就韓朝合作構想出現了譴責的聲音。日本《讀賣新聞》16日在題為《南韓應盡到對朝制裁責任》的社論中，以文在寅新年記者會的發言為背景解釋稱：「4月南韓國會議員選舉在即，文在寅政府此舉旨在告知左派支持層韓朝關係的進展。」文章還稱：「中俄沒有嚴格履行遣返北韓勞工的規定，連南韓也出面要求放寬制裁，我們必須避免北韓包圍網崩潰的事態。」

在這種情況下，北韓於去年底向南韓政府發出通知，要求在2月底之前拆除所有金剛山旅遊設施。對此，美國大西洋理事會首席研究員羅伯特．麥寧表示：「金正恩表示要單獨推進金剛山旅遊區項目，不明白文在寅（關於旅遊項目）為何要懇求北韓。」

(中時 )