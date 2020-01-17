金門新購第1輛7人座「幸福小巴士」今（17）日啟動。（李金生攝）

幸福巴士沿途經過新前墩等偏鄉聚落，提供民眾更優質服務。（李金生攝）

金門幸福巴士田浦線明天上路，有需要民眾可撥打「幸福專線」352-360。（李金生攝）

幸福巴士沿線的東店、東蕭、蔡店、東埔、英坑等5個自然村居民可預約乘坐。（李金生攝）

縣車船管理處長王垣坤指出，未來將靈活運用幸福巴士，避免車輛閒置和空繞。（李金生攝）

金門縣府與交通部聯手改善偏鄉交通，新購第1輛7人座「幸福小巴士」今（17）日啟動，取代平均每天只有2名乘客的沙美田浦線大公車服務。縣車船管理處未來也將檢討全島公車路線，減少「空車」白跑及定班定線不足的問題，讓大眾運輸系統發揮最大效益。

目前，沙美田浦線的33路公車行駛時間是上午9：30和下午3：30，但當地居住人口很少，平均每天只有2名乘客，縣府與交通部評估後，選定以「幸福小巴士」取代「大公車」服務示範地方，希望有效改善「公車」變成「空車」的現況。

縣車船管理處長王垣坤指出，未來不同的是只有「大公車」換成更符合經濟效益的「小巴士」而已。幸福巴士上路以後，原公車的上、下午行駛時間仍照常發車外，中間10：30、11：30、12：30、1：30和2：30，只要有打電話來預約，也會發車服務有需要的民眾。

王垣坤處長說明，金沙鎮為金門聚落最多的鄉鎮，許多小聚落路段狹窄難行，大型客車根本進不去，首輛新購的7人座「幸福巴士」具備更佳的靈活度外，該處也特別開放沿線的東店、東蕭、蔡店、東埔、英坑等5個自然村居民，在以上時段撥打沙美車站服務櫃檯電話，在發車前10分鐘前預約，即可由站方通知駕駛員開車。

今天下午的幸福巴士啟動儀式由縣府秘書長陳朝金主持，縣議長洪允典、交通部公路總局公路 人員訓練所所長劉雅玲、北區監理所副所長曹金煌、金門監理站長楊傳治、金沙鎮長吳有家、金湖鎮長陳文顧、縣府觀光處長丁健剛、行政處長陳祥麟等人應邀出席。

該處表示，未來視實施成效及民眾反應程度，評估提供預約班次外，並在不影響33路行車時刻前提下，也行駛其它運量較少的路線，以靈活有效運用，避免車輛閒置和空繞。

「幸福巴士」計費採縣內公車收費標準，並使用電子票證，明（18）日正式起跑。有需要民眾可撥打「幸福專線」352-360，搭乘田埔33路線幸福巴士。

(中時 )