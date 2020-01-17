新北市新店區公所在春節前夕為新店區的獨居長者發送年菜，今（17日）由新店區長林煌源前往獨居長者張春見爺爺家，關懷慰問並致贈年菜。（新店區公所提供／葉書宏新北傳真）

農曆春節將至，但許多獨居長者無法在除夕夜與親友團圓圍爐，為表達關懷，新北市新店區公所在春節前夕為新店區的獨居長者發送年菜，今（17日）由新店區長林煌源前往獨居長者張春見爺爺家，關懷慰問並致贈年菜，同時由替代役男協助張貼春聯，藉由此舉讓張爺爺感受溫暖與年節氣氛，充分體現新店區對獨居長者的用心。

林煌源表示，新店區辦理獨居老人送餐服務多年，因春節年假期間製餐單位以及送餐志工停止送餐，為體恤本區列冊獨居長輩年節孤獨無依，因此由公所採購年菜並於春節前夕結合新北市新店區健康關懷志願服務協會、新北市新店紳士協會、社團法人新北市失能者服務協會、新店區社團法人后谷慈航慈善協會與華山基金會所屬志工協助發送，讓長輩提前感受年節氣氛及享用溫暖年菜。

新店區公所秉持照顧弱勢族群的精神，採購年菜並結合在地公益團體，共同協力發送年菜給本區獨居長者，希望獨居長者享用的不僅是年菜，更能品嚐到其中的溫暖，也希望藉此活動帶動社會更多的關懷與正向能量！

(中時 )